Apex Legends: jugador profesional molesto por hackers en el competitivo

Apex no ha sido ajeno a las polémicas, ya que este mismo año tuvieron que lidiar con la vulneración de sus servidores por parte de un grupo de personas descontentas con Respawn, acusando a la desarrolladora de haber abandonado sus anteriores juegos multijugador como Titanfall 1 y Titanfall 2. Y pese a que el estudio intenta mantener a flote dichos títulos, lo cierto es que no cuenten con todo un equipo, debido a que la gran mayoría de los miembros se encuentran ocupados con Apex Legends.

Foto: Difusión

Aunque hubo un tiempo en el que no todo eran malas noticias. Cuando Call of Duty: Warzone empezó a verse afectado por cheaters y hackers, diversos jugadores, entre los que se incluyen creadores de contenido, terminaron mudándose al otro Battle Royale. Sin embargo, parece ser que esos días felices no han durado mucho según ha expuesto ImperialHal.