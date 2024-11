Jugador de 14 años sorprende a su papá ganando $1000 en torneo de Call of Duty

El popular youtuber, TimtheTatman, organizó un torneo de Call of Duty: Warzone donde el ganador se llevaba el jugoso premio de $1000. La competencia fue bastante reñida, dando como ganador a un joven gamer de 14 años, dejando sorprendido al propio streamer.

Tim en ese momento piensa que no se trata de un niño, hasta que el jugador le revela que tiene 14 años. El streamer queda sorprendido, y lo felicita por haber ganado el torneo. Lo que no esperaba es que el joven participante estuviera acompañado de su padre. En todo momento, se le puede escuchar muy contento y diciéndole a su papá que había ganado un torneo de Call of Duty.