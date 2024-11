H3CZ de OpTic piensa que el competitivo de Call of Duty quedó relegado

No es ningún secreto que varios equipos profesionales de la Liga de Call of Duty se han mostrado bastante molestos por la forma en cómo están tratando la escena competitiva de CoD: Vanguard, la más reciente entrega, desarrollada por Sledgehammer Games.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el presidente de OpTic Texas, Hector " H3CZ " Rodriguez, quien aseguró en un vídeo que las decisiones de los desarrolladores de Call of Duty tienen una falta de interés por incluir opciones competitivas, y que ha quedado relegado a implementarlo a último momento.

La Call of Duty League ya está en su tercer año, y con Vanguard se suponía que tendríamos más apoyo de los desarrolladores. Es más, fue la propia Sledgehammer, quienes aseguraron que estarían enfocados en darle prioridad a esto. Sin embargo, con el pasar de los meses, las promesas no se han cumplido.

Foto: Difusión

En cambio, con Call of Duty, el presidente de OpTic arremetió duramente: "¿Call of Duty tiene salas privadas con el jodido krampus? Estamos relegados a un segundo plano. Siempre seré el primero en decir que todos en la liga queremos que el competitivo de Call of Duty funcione. Son los desarrolladores quienes están dejando las cosas y abandonándonos".