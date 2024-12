Pro Player de League of Legends critica la escena competitiva

Mads " Broxah " Brock-Pedersen es una figura bastante respetada dentro de la escena competitiva de League of Legends . En su carrera profesional, ha pasado por diferentes equipos como Fnatic o Team Liquid. Sin embargo, este 2022, decidió que se tomará un descanso de todo.

Foto: Difusión

Por otro lado, lanzó una critica a cómo los jugadores se mueven dentro de la escena competitiva, tildándola de que hay "mucha política": "Hay una cosa de la escena profesional de League of Legends que siempre me ha disgustado. No voy a ser muy profundo con esto, pero creo que en lo profesional y la comunidad general hay mucha política. Ser amigo de la gente adecuada para que hablen bien sobre ti públicamente".