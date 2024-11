Discord: reportan caída de servicio ¿Qué hacer?

Discord sufrió durante varias horas una caída a nivel mundial que no dejó chatear a sus usuarios ni tampoco hacer otras actividades como chat de voz o enviar archivos adjuntos. La compañía, a través de sus redes sociales, confirmó estar al tanto de los problemas y estaban trabajando en una solución.

Foto: Twitter

No es la primera vez que Discord sufre de este tipo de problemas, aunque muchas veces se tratan de cosas menores que no terminan escalando a nivel mundial como ha sucedido en esta oportunidad. Por ello, te presentamos algunas soluciones que puedes optar si detectas que Discord no está funcionando correctamente en tu computadora.