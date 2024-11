Twitch: streamer baneada amenaza con disparar en las oficinas de la plataforma

Podrá haber muchas críticas en torno a las políticas de Twitch cuando se trata de baneos a creadores de contenido y/o influencers. Sin embargo, cuando un streamer quiere llevar las cosas a un ámbito delictivo termina siendo muy preocupante. Narcissawright, quien se hizo conocida en 2014 tras haber completado Legend of Zelda: Ocarina of Time en 18 minutos y 10 segundos, podría estar en graves problemas.

Foto: Difusión

Cuando ingresó a Twitch, terminó siendo baneada por la plataforma en 2018 después de haber violado las normas de la plataforma en lo referente a contenido de desnudo o sexual. Desde entonces, Narcissa permaneció completamente desaparecida, hasta el pasado 19 de marzo de 2022. Ella vuelve a los streamings dedicándose a jugar Legend of Zelda: Breath of the Wild, y pasar un buen rato en Just Chatting.