God of War: modder enfrenta a Will Smith y Chris Rock en el juego

Cuando una compañía lanza su videojuego en PC, tiene claro que dependiendo de su popularidad, los mods no tardarán en llegar. La comunidad de modders es tan fuerte que hasta las ideas más bizarras cobran vida. Nuevamente God of War sirve para hacer una nueva locura.

Si no fue suficiente con ver a CJ de San Andreas agarrándose a golpes con los enemigos del juego, esta vez, un modder fue más allá y decidió sustituir a Kratos y Baldur -uno de los primeros jefes a los que te enfrentas en God of War- por los actores Will Smith y Chris Rock.

Como ya debes saber, ambos fueron protagonistas de uno de los momentos inolvidables de los Premios Oscars 2022 después de que Rock bromeará sobre la enfermedad de la esposa de Will Smith. Aunque el modelado de los personajes no se vean con la mejor calidad, si que llama la atención la rápidez con la que apareció el primer mod en un videojuego sobre este hecho.

God of War: 2 millones de copias en Steam

Desde su lanzamiento el pasado 14 de enero de 2022, God of War ha logrado recaudar más de 2 millones de copias vendidas, según información del portal SteamDB, una cifra que fue compartida en febrero, por lo que actualmente podría haber variado.

Foto: Difusión

Estas son muy buenas noticias para PlayStation, ya que la última aventura de Kratos ha convencido completamente a los usuarios, quienes ya venían de disfrutar de otros exclusivos de Sony como Days Gone y Horizon Zero Dawn. Sobre este último, hasta antes de la llegada de God of War, fue el juego de Sony más vendido en Steam.