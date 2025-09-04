0
Guía para principiantes: consejos y trucos para pasar 'Hollow Knight: Silksong'

Empezar sin saber nada del mundo de 'Hollow Knight' no es una mala idea si te guías de los mejores consejos para pasar el juego en poco tiempo y sin complicaciones.

Jasmin Huaman
Consejos que te ayudarán a pasar en menos horas 'Hollow Knight: Silksong'
Consejos que te ayudarán a pasar en menos horas 'Hollow Knight: Silksong' | Foto: Composición Líbero
'Hollow Knight: Silksong' se estrenó el 4 de septiembre de 2025 de manera oficial en todas las plataformas. Debido a la expectativa que generó es que miles de jugadores se han sumado para vivir esta experiencia y puede que alguno de ellos no sepa cómo avanzar. Sigue los consejos de esta guía para asegurarte de no estancarte en ninguna fase del juego.

Requisitos para descargar 'Hollow Knight: Silksong' y precios.

PUEDES VER: Comprar 'Hollow Knight: Silksong': precio en Microsoft Store y Steam en dólares, soles y pesos

Lo primero que debes saber es que en este mundo vas a tener que aprender a golpear y usar los controles en caso necesites huir, además de saber conseguir la mejor ubicación. Será importante que conozcas a los enemigos y mejorar tus habilidades de combate.

Súbete a las paredes y abre todos los interruptores en tu camino

Al momento de explorar por este mundo, recuerda revisar cada pared por la que pasas y abrir todos los interruptores posibles para encontrar posibles secretos. Al intentar chocar o subir a las paredes, algunas veces, podrás abrir habitaciones que tienen objetos ocultos. No temas en explorar el mundo de la manera correcta porque esto podría salvarte de muchas cosas.

Utiliza el capullo como emergencia

Si mueres, tu personaje, Horney dejará un capullo en esta ubicación y reaparece en el último spot donde estuvo. Sin embargo, debes tener en cuenta que romper este capullo hace que la seda se restaure para usarla en curación o habilidades.

Te aconsejamos que en lugar de romperlo inmediatamente, también se tendrá la oportunidad de usar el Capullo como un carrete extra. Esto te será muy útil especialmente en encuentros posteriores con bosses.

Desbloquea el mapa lo antes posible

Es importante que consigas el mapa cuanto antes, ya que lo vas a necesitar para explorar nuevas zonas. Localiza a Shakra al momento de entrar en una nueva zona y también ten en cuenta que debes comprar todo lo que necesites para no parar tu progreso.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

