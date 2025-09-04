0
Comprar 'Hollow Knight: Silksong': precio en Microsoft Store y Steam en dólares, soles y pesos

Llegó el momento de vivir la nueva experiencia aventurera con 'Hollow Knight: Silksong'. El juego rompió récord de jugadores activos en Steam.

Jasmin Huaman
Requisitos para descargar 'Hollow Knight: Silksong' y precios.
Requisitos para descargar 'Hollow Knight: Silksong' y precios. | Foto: Steam
El 2025 viene siendo un año espectacular para los juegos y esta vez quedó comprobado con el éxito en ventas en cuestión de minutos del 'Hollow Knight: Silksong'. El precio en Microsoft Store y Steam es diferencia según el país donde vivas. Esto es todo lo que debes saber sobre este nuevo lanzamiento.

'Hollow Knight: Silksong' en Steam y Microsoft Store

'Hollow Knight: Silksong', se lanzó hoy, jueves 4 de septiembre de 2025. A pesar de los problemas que presentó durante los primeros minutos en Steam, sí es posible jugarlo con normalidad, así como en otras plataformas. A continuación, se detalla el precio oficial del juego en Microsoft Store y Steam en dólares estadounidenses (USD), soles peruanos (PEN) y pesos mexicanos (MXN).

Precio en Microsoft Store y Steam

Es importante tener en cuenta que el precio puede variar según el cambio de moneda de cada país. A continuación, se presenta un aproximado del costo de 'Hollow Knight: Silksong'. En pesos mexicanos, el costo es de $350.00, en dólares es de 19.99 y en soles tiene un valor de S/67.50. En Microsoft Store, tiene un precio de S/67.50.

Precio de 'Hollow Knight: Silksong'. | Foto: Steam

Plataformas disponibles para jugar Hollow Knight: Silksong

El nuevo 'Hollow Knight: Silksong' se puede jugar en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, a través de las tiendas en línea de Steam o Microsoft. También se puede conseguir en Xbox Game Pass y está habilitado en Xbox Cloud Gaming. Los requisitos recomendados para jugarlo en PC son los siguientes:

  • Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits
  • SO: Windows 10 version 21H1 (build 19043) or newer
  • Procesador: Intel Core i5-3470
  • Memoria: 8 GB de RAM
  • Gráficos: GeForce GTX 1050 (2GB), Radeon R9 380 (2GB)
  • DirectX: Versión 10
  • Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

