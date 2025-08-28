¡Perú a un paso del Mundial! FPF anuncia clasificación para sorpresa de hinchas: "Rumbo a..."

A través de las redes sociales de La Bicolor, se confirmó que Perú será parte de los Clasificatorios para la Copa Mundial de FIFAe 2025 donde estarán enfrentándose a más de 90 naciones en eFootball por conseguir un lugar en las Finales de Riad, Arabia Saudí.

Perú rumbo al Mundial de FIFAe 2025

Para esta edición, se contará con un proceso de clasificación abierto extendido donde más asociaciones miembros de la FIFA tendrán la oportunidad de demostrar su más alto nivel en la competición de eSports. Recordemos que el año pasado, el evento de simulación deportiva más vista congregó miles de espectadores a nivel mundial.

Perú logra clasificación. | Foto: Captura

La clasificación directa al proceso de eliminatorias de eFootball™ Mobile es un logro para el grupo de jugadores que sueña con alzar el trofeo en Riad, Arabia Saudí. Las Finales FIFAe 2025 se celebrará del 10 al 19 de diciembre y se incluirán la Copa Mundial FIFAe con Rocket League, la Copa Mundial de FIFAe con eFootball en consolas y la Copa Mundial FIFAe con eFootball en móviles.

El torneo reunirá a las mejores selecciones nacionales del mundo para competir por tres títulos mundiales en sus respectivas disciplinas. Se espera que los representantes de Perú ofrezcan su mejor desempeño para dejar al país en lo más alto.

El ardua trabajo de preparación sirvió para que la selección peruana de eSports logre la hazaña de representar al país en uno de los torneos más importantes del circuito.