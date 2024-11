Atención inmigrantes en EEUU: Esta es la moneda de un dólar que puedes venderla en hasta más de US$200 mil

El mercado de las monedas raras está en constante crecimiento y muchas veces lo que parece ser una simple moneda de un dólar puede ser una oportunidad financiera única. Esta moneda en particular, que fue emitida en años pasados, cuenta con detalles especiales que la hacen altamente deseable para los coleccionistas. En ese marco, si eres inmigrante en EE. UU. y has guardado algunas de estas monedas, no pierdas la oportunidad de verificar su posible valor antes de venderlas.