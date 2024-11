¡Excelentes noticias! Costco te ofrece $45 adicionales para tus compras por temporadas navideñas

Esta tarjeta es útil tanto para compras en línea como en la tienda, lo que te da mayor flexibilidad para usarla como prefieras. Ten en cuenta que esta oferta es exclusiva para nuevos miembros de Costco o para quienes no hayan renovado su membresía en más de 18 meses. Tienes hasta el 31 de enero de 2025 para hacer uso de esta promoción, así que no hay prisa, ¡pero no la dejes pasar!