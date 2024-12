La organización New York Road Runners , que organiza la emblemática carrera de medianoche en Central Park , ha decidido cancelar el espectáculo de drones programado para este evento. Esta medida se toma tras un incidente ocurrido en Orlando, donde varios drones de la empresa Sky Elements, responsable de la producción, colisionaron y cayeron sobre el público durante un evento en el lago Eola.

En tanto, Crystal Howard, vocera de New York Road Runners, informó que, ante la cercanía de la fecha, no fue posible sustituir el espectáculo de drones por fuegos artificiales ni contratar a otro proveedor. A pesar de que la tradicional carrera de medianoche se llevará a cabo, los asistentes no podrán disfrutar del habitual despliegue pirotécnico que cada año ilumina el cielo de Nueva York.