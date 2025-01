"Me enfrenté a una situación aterradora la noche del martes, cuando comenzó el incendio. Solo pudimos escapar con mis documentos, mi tortuga y mi perro, ya que no había tiempo para más. Vivía a media cuadra del lugar donde se originó el fuego y no teníamos idea de la magnitud que alcanzaría", relató Escudero en una entrevista con el medio Exitosa.