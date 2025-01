Muere el actor Rory Sykes en incendios de California: su madre no pudo salvarlo

Rory Sykes pierde la vida en incendios en California.

La empresaria intentó sin éxito ayudar a su hijo herido: "Tenía el brazo roto, no podía levantarlo, no podía hacerlo", confesó. Trató de comunicarse con emergencias, pero no obtuvo respuesta. "Me dijo ‘mamá, déjame’, pero ninguna madre puede abandonar a su hijo", recordó al borde de las lágrimas.