¿Qué GANÓ Donald Trump? Esto obtuvo EE. UU. del acuerdo para pausar la implementación de aranceles a México

Donald Trump optó por suspender la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas , lo que generó un debate sobre las repercusiones reales de esta decisión. Mientras algunos lo ven como un triunfo político , diversos expertos señalan que el pacto no ha generado alteraciones significativas para los Estados Unidos , según Los Angeles Times.

El equipo de Trump consideró una victoria el acuerdo de Sheinbaum de enviar 10,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera. Imagen: Composición de La República.

Trump se mantuvo inflexible frente a México y Canadá, proponiendo aranceles del 25% y 10%, respectivamente. La cancelación de estos aranceles es vista como una victoria en la batalla contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. No obstante, numerosos analistas lo perciben más como un logro simbólico que como una mejora concreta.

De acuerdo con la Associated Press, varios miembros de la Guardia Nacional fueron observados abordando aviones hacia Ciudad Juárez, lo que indica que la medida no significó un aumento real en la seguridad fronteriza.

Según Los Angeles Times, la presencia de la Guardia Nacional en la frontera no habría logrado reducir la violencia en una región controlada por el crimen organizado, lo que plantea dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas.

Josh Lipsky, del Atlantic Council, señaló que "no se consiguió gran cosa para Estados Unidos de lo que ya tenía", sugiriendo que los mismos resultados podrían haberse alcanzado sin las amenazas de aranceles.

Inu Manak, especialista en comercio internacional, comentó con Los Angeles Times que las advertencias de Trump "no eran necesarias". No obstante, su enfoque parece ser intencionalmente vago, dándole la oportunidad de declarar su triunfo sin importar el desenlace. "Una victoria es cualquier cosa que Trump decida que lo sea", dijo Manak, sugiriendo que no existe una estrategia definida detrás de sus movimientos.