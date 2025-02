¡Trump vuelve al Super Bowl tras una vergüenza histórica! Esta es el GRAVE ERROR cometió con los Kansas City Chiefs

El Super Bowl 2020 dejó momentos memorables, pero uno de los más comentados no sucedió en el campo de juego, sino en la red social X . Donald Trump, en pleno mandato presidencial, cometió un error geográfico que rápidamente se convirtió en un tema viral .

El error de Donald Trump al felicitar a los Kansas City Chiefs en 2020.

La respuesta en redes sociales fue inmediata. Los usuarios, con humor e ironía, no tardaron en señalar el error de Trump, y figuras públicas como la ex senadora de Missouri, Claire McCaskill, no dudaron en responder con un irónico "Es Missouri, idiota".