Super Bowl 2025: ¿Quién cantará en el Halftime Show?

El Super Bowl 2025 promete ser un evento inolvidable, no solo por el esperado enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles , sino también por el espectáculo del Halftime Show . Cada año, millones de espectadores alrededor del mundo se emocionan por conocer quién será el artista encargado de protagonizar este icónico momento. En esta ocasión, la pregunta sobre quién tomará el escenario del Super Bowl 2025 genera gran expectativa y emoción como es habitual.

E l espectáculo de medio tiempo del Super Bowl , que se llevará a cabo este próximo domingo 9 de febrero , es uno de los eventos más anticipados del año de la National Football League (NFL), donde artistas de fama internacional se presentan en un escenario monumental durante el descanso del partido. En años anteriores se han presentado grandes artistas estadounidenses y latinos como Madonna, Eminem, Shakira, Snoop Dogg, Beyoncé, etc.

En su presentación de unos 15 minutos aproximadamente, Lamar interpretará varios de sus temas más populares, como Humble y Swimming Pools. Sin embargo, Lamar ganó premios en la 67.ª edición de los Premios Grammy por su canción lanzada en 2024, Not Like US, en cinco categorías, las cuales son: