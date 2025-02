¡Donald Trump no se detiene! Despide a empleados de una agencia pública por beneficiar a inmigrantes en EE.UU

Donald Trump no permite que sus leyes migratorias pasen por alto. Según la Agencia EFE , el lunes 19 de febrero, el presidente de Estados Unidos despidió a cuatro trabajadores de la Agencia Federal de Gestión de Catástrofes ( FEMA ), después de que hayan sido acusados de beneficiar a inmigrantes .

Pese a no revelar los nombres, los trabajadores despedidos fueron un director financiero de la agencia, dos analistas de programas y un especialista en subvenciones, según expresó el DHS. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estableció que el DHS no se quedará de brazos cruzados. "No se permitirá que los activistas del estado profundo socaven la voluntad y la seguridad del pueblo estadounidense", señaló.