Conmoción en Kentucky: Adolescente de 14 años mata a dos hombres que entraron a robar su casa

En un intento de defenderse, tomó una pistola que, según las autoridades, era propiedad de su padre y disparó contra los hombres antes de huir por la ventana de un dormitorio. El jefe de policía de Manchester, Jeff Couch, confirmó que en el momento del incidente no había más personas en la casa.

El tiroteo fue reportado a las 4:24 a.m. del domingo, cuando el 911 del condado de Clay recibió una alerta sobre un incidente en Manchester. Al llegar, los agentes de la Policía local encontraron a dos hombres heridos y solicitaron el apoyo de la Policía Estatal de Kentucky para investigar el caso. Según las autoridades, los sospechosos habrían irrumpido en la vivienda con la intención de robar armas de fuego guardadas en una caja fuerte.

El jefe de policía Jeff Couch confirmó que el adolescente no está bajo custodia policial. No obstante, las autoridades continúan investigando los detalles del incidente, incluyendo cómo el joven obtuvo acceso al arma de fuego. Couch indicó que la pistola utilizada pertenecía a su padre, aunque no se han brindado más detalles sobre su almacenamiento o si contaba con medidas de seguridad.