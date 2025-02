Donald Trump vuelve a lanzar fuerte dardo contra el presidente de Ucrania en medio de la guerra contra Rusia

Donald Trump ha vuelto a generar polémica con sus declaraciones contra el presidente de Ucrania , Volodymyr Zelensky . En medio del conflicto bélico con Rusia, el mandatario de EE. UU. no ha dudado en criticar la forma en que el líder ucraniano maneja la situación. Esta vez, Trump arremete nuevamente, cuestionando la gestión de Zelensky en la guerra con Rusia que comenzó en 2022.

Luego de que señalara de que Volodymyr Zelensky debe adelantar las elecciones, sino se quedará sin país; el líder de la Casa Blanca dijo mediante una entrevista radial con Fox News que el representante ucrania no tiene cartas para acabar con la guerra con Rusia y que eso harta. "No tiene cartas y te harta", precisó. Asimismo, minimizó su ausencia en las reuniones de negociación entre los representantes de alto nivel de EE. UU. y Rusia, ya que señaló que durante 3 años, este ha estado inmerso en estos encuentros y no ha logrado nada.