ESTAS personas NO recibirán el cheque de estímulo DODGE según propuesta de Estados Unidos

Uno de los principales requisitos para acceder a este estímulo es haber pagado impuestos federales sobre la renta. Esto significa que las personas que no hayan declarado impuestos o que no hayan tenido suficientes ingresos para estar sujetas a este impuesto no recibirían el cheque de estímulo. Esto afectaría a una gran parte de los ciudadanos que, por diversas razones, no cumplen con este requisito. En particular, los trabajadores de bajos ingresos, aquellos que están en situación de desempleo o los jubilados que no generan ingresos suficientes para declarar impuestos serían los más afectados.