Petición para Donald Trump abre debates: ¿El presidente de EE.UU podría otorgarle la independencia a Puerto Rico?

A pesar de los esfuerzos, la postura ha sido calificada como insostenible y risible por el congresista Pablo José Hernández.

La propuesta fue rápidamente descartada por figuras políticas . El congresista puertorriqueño Pablo José Hernández calificó la idea de "risible" y aclaró que la Casa Blanca no estaba considerando ninguna medida en ese sentido . Explicó que, según la Constitución de EE.UU., solo el Congreso tiene la autoridad para definir el estatus de Puerto Rico y que cualquier cambio requeriría el respaldo del pueblo puertorriqueño.

Para la catedrática Nieve de los Ángeles Vázquez, aunque legalmente un presidente no tiene el poder de conceder la independencia, advierte que el Tribunal Supremo ha validado decisiones que han afectado negativamente a la isla en el pasado. "No me sorprendería que Trump intentara imponer su visión sobre Puerto Rico, especialmente considerando su historial en su primer mandato", comentó.