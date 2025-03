¡Vladimir Putin rechaza propuesta de Donald Trump! No habrá alto al fuego en Ucrania y propone nuevas negociaciones

El esperado alto al fuego en Ucrania se ha desmoronado en un giro inesperado. La propuesta de tregua de 30 días impulsada por Estados Unidos no fue aceptada por Vladimir Putin , quien ha dejado claro que sus condiciones siguen siendo inamovibles.

La negativa de Rusia a la tregua ha generado reacciones en todo el mundo. Mientras Putin y el presidente de Bielorrusia , Alexander Lukashenko , refuerzan su alianza, Ucrania insiste en que el Kremlin solo busca prolongar el conflicto. "No hay intención real de paz", afirmó Volodimir Zelenski.

En Washington, las críticas a la estrategia de Donald Trump no se hicieron esperar. "Putin no quiere la paz, quiere la conquista", sentenció el senador John Cornyn. Con las negociaciones en un punto muerto y la guerra recrudeciéndose, el futuro del conflicto sigue siendo incierto.