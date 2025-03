¿Trump podría invocar el 'privilegio de secretos de Estado' para los vuelos de deportación? Esto se sabe al respecto

Según The Associated Press, el fiscal general adjunto Todd Blanche informó que el tema está siendo debatido a nivel de gabinete. Sin embargo, el juez Boasberg ha advertido que si no recibe información suficiente, podría declarar en desacato a funcionarios clave del gobierno. La administración ya ha rechazado la solicitud del juez. No obstante, los argumentos utilizados han sido considerados insuficientes, aumentando la presión sobre el gobierno para justificar su postura.