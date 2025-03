Exasesor de Nixon reta a Trump ante posible tercer mandato: "Veamos cómo evita la Enmienda que impide que sea reelegido"

Las controversias de Donald Trump no dejan de hacerse presentes en Estados Unidos. Ahora, tras haber afirmado que no descarta la idea de buscar un tercer mandado en la Casa Blanca, la polémica no se ha hecho esperar. A raíz de sus desatinados comentarios, John Dean, exasesor de Richard Nixon, el presidente 37° del país norteamericano, se pronunció al respecto en conversaciones con la periodista Jessica Dean del medio de comunicación CNN. ¿Qué dijo al respecto? Aquí te explicamos.