Estos papeles debes presentar como ASILADO si eres detenido en una REDADA de ICE

Durante una redada migratoria, es crucial mantener la calma y no ofrecer información sin el consejo de un abogado. Tienes derecho a permanecer en silencio, y no es obligatorio proporcionar documentos sin la presencia de un abogado. Si te piden ingresar a tu hogar sin una orden judicial, recuerda que no estás obligado a dejar que los agentes entren sin esa orden específica. Si te detienen, asegúrate de pedir el nombre y la identificación del agente para futuros trámites legales.