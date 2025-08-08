Inmigrante y su familia cumplen una semana atrincherados en su casa por miedo a ICE: los agentes tienen sus llaves

José Reyes Castro, un inmigrante originario de Nicaragua, se halla resguardado junto a su familia en su vivienda en Fontana, California, luego de un intento de detención llevado a cabo por individuos que se presentaron como agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La situación ha generado preocupación en la comunidad local, que observa con atención el desenlace de este tenso episodio.

El último 30 de julio, Reyes Castro fue perseguido por vehículos que le bloquearon el paso mientras se dirigía a su trabajo. A pesar de su intento de escapar, los hombres encapuchados lo siguieron hasta su residencia, donde logró refugiarse. La versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contrasta con la de Reyes Castro, quien asegura no tener antecedentes criminales.

Inmigrante y su familia se atrincheran por una semana tras intento de derribo de puerta por parte de ICE

El día del incidente, José Reyes Castro se encontraba en su camino al trabajo cuando varios vehículos le cerraron el paso. Según reportes de Univision, los hombres que lo rodearon afirmaban ser agentes federales, pero no presentaron ninguna orden judicial. Al verse acorralado, Reyes Castro logró escapar y llegar a su hogar, donde las cámaras de seguridad grabaron el momento en que entró corriendo.

"Viendo a los encapuchados me dio nervios, salí huyendo. Si fueran agentes del ICE, ellos habrían traído una orden", declaró Reyes Castro, quien sostiene que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. A pesar de su versión, el DHS lo califica como un "peligroso delincuente indocumentado" con antecedentes penales, lo que ha generado un debate sobre la veracidad de las acusaciones en su contra.

La versión del Departamento de Seguridad Nacional

El DHS ha emitido un comunicado en el que afirma que Reyes Castro tiene antecedentes penales que incluyen "agresión con arma mortal" y "alteración del orden público".

Sin embargo, Javier Hernández, director de la Coalición para la Justicia de los Migrantes en Inland, argumenta que los cargos fueron desestimados y que no hay pruebas que respalden las acusaciones. "El ICE se centra en el hecho de que se le imputaron estos cargos, no en el hecho de que se desestimaron", afirmó Hernández.

Vigilancia constante y apoyo comunitario

Desde el fallido intento de arresto, la familia de Reyes Castro ha estado bajo vigilancia constante. El migrante ha denunciado que los supuestos agentes federales le mostraron que tenían las llaves de su casa y de su vehículo, lo que ha intensificado su miedo. Su hija de 12 años también ha expresado su temor, manifestando que siente terror ante la posibilidad de que entren a su hogar.

La comunidad ha respondido brindando apoyo a la familia, proporcionando alimentos, artículos de primera necesidad y asistencia legal. Sin embargo, la situación sigue siendo precaria, ya que no tienen un lugar seguro al que acudir. Regresar a Nicaragua no es una opción viable para ellos, dado que Reyes Castro es un disidente político y podría ser arrestado al llegar a su país de origen.