Según un informe de 60 Minutes de CBS News, de los 238 inmigrantes enviados a El Salvador, la mayoría no tienen historial criminal y no están vinculados con la pandilla Tren de Aragua. Esto ha desatado críticas sobre la naturaleza errónea y arbitraria de estas expulsiones, que no siguen los procedimientos legales adecuados, como demostrar la conexión con actividades criminales antes de llevar a cabo la deportación.