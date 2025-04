Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnen en la Basílica de San Pedro: ¿un paso hacia la paz en Ucrania?

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, se reunieron en la Basílica de San Pedro antes del funeral del Papa Francisco. Esta conversación se produjo después de que el jefe republicano comunicara la posibilidad de la paz para Ucrania, ya que estaba cerca de un acuerdo con Rusia.

Detalles de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky

Según BBC, Donald Trump calificó la reunión como muy productiva. Posteriormente, Zelensky dio a conocer que tenía el potencial de volverse histórica. Ambos fueron fotografiados en medio de una profunda discusión después de que Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieran comunicación en Moscú el viernes.

Cabe mencionar que los líderes no habían mantenido reuniones desde el tempestuoso encuentro en la Oficina Oval de la Casa Blanca a finales de febrero de 2025, donde Trump se burló de Zelensky, argumentando que no tenía cartas que jugar, y la conversación no tuvo el final esperado. Pese a este desenlace, el mandatario estadounidense repitió el mismo mensaje esta semana.

Así se vivió en encuentro entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la Basílica de San Pedro.

¿Cómo surgió la reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump?

Con base en lo expresado por diversos medios de comunicación, la reunión entre Zelensky y Trump se dio en el marco del funeral del Papa y todo indica que fue facilitada por el Primer Ministro británico y el presidente de Francia. Aunque fue breve, el encuentro ocurrió en un contexto solemne y simbólico.

Tras saludarse en la Basílica de San Pedro, se sentaron cerca durante la ceremonia, separados por otros jefes de Estado. La posibilidad de una segunda reunión quedó en el aire, ya que Trump se retiró del lugar poco después.

Mientras tanto, Zelensky continuó con encuentros bilaterales y se espera que dialogue con más líderes europeos. Por otro lado, un enviado de Trump ha mantenido contacto reciente con altos funcionarios rusos, lo que apunta a movimientos diplomáticos más amplios en torno a la guerra.