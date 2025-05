Elon Musk lo confirma: cancelará todas las tarjetas de crédito de quienes no cumplan con estos requisitos

Miles de tarjetas de crédito federales serán desactivadas en Estados Unidos por no cumplir con ciertos requisitos clave, como ser utilizadas en los últimos meses, no ser asignadas a personas fuera de programas activos o no ser entregadas a ciudadanos que muestren actividad sospechosa.

Esta medida, instaurada por Elon Musk desde su Departamento en el gobierno estadounidense, apunta a eliminar gastos innecesarios y mejorar el control administrativo en el uso de fondos públicos. En esta nota te comentamos más detalles sobre esta drástica decisión.

Elon Musk anunció la cancelación de tarjetas de crédito, según DOGE

Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), confirmó la cancelación de más de 470.000 tarjetas de crédito emitidas a empleados federales. La acción forma parte de una auditoría nacional a más de 30 agencias gubernamentales y se enfoca en reducir el despilfarro y cerrar puertas al fraude del sistema federal.

¿Por qué se cancelarán las tarjetas de crédito en Estados Unidos?

La decisión también responde a la detección de tarjetas vinculadas a personas fallecidas o de edad extrema, así como a cuentas que permitían préstamos indebidos. Entre los cambios más severos, se exigirá verificar la edad de los solicitantes de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA), evitando que menores de 18 o mayores de 120 años accedan a recursos federales.