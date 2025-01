ALERTA en Estados Unidos: FDA retira chocolates que podrían ser potencialmente mortales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA ) ha emitido un retiro urgente de productos de chocolate de la marca Cal Yee Farm debido a la presencia de leche no declarada en algunos de sus productos. Este retiro ha afectado a varias variedades de chocolate que fueron distribuidas en diferentes estados del país.

El problema inició luego de que se identificara ciertos lotes de chocolates , como los albaricoques con chocolate amargo y las nueces con chocolate amargo , ya que contenían leche, un alérgeno potencialmente peligroso , el cual no fue identificado en las etiquetas. El consumo de estos productos podría representar un riesgo grabe para personas con alergias o intolerancia a la leche, llevando a la FDA a emitir una alerta de seguridad pública.

Pese a que no se han reportado casos de reacciones alérgicas hasta el momento, las autoridades sanitarias recomiendan recomiendan que aquellos que hayan adquirido productos de Cal Yee Farm revisen cuidadosamente las etiquetas para verificar si contienen leche no declarada, y, en caso lo tenga, no lo consuman.