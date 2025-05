Nueva York: pitbull ataca a chihuahua en el Upper West Side y residentes exigen leyes más estrictas

Una perrita chihuahua se recupera en su hogar luego de ser atacada brutalmente por un pitbull en una calle del Upper West Side, Nueva York. El brutal ataque ha generado demandas de mayor protección para las mascotas en incidentes similares.

Pitbull ataca a chihuahua en el Upper West Side, Nueva York

Penny, la chihuahua rescatada de las calles de Puerto Rico, fue atacada brutalmente el sábado por la noche en la calle 85 Oeste y la avenida Columbus. Su dueño, Devon Allen, estaba paseando a su pequeña mascota cuando un video de vigilancia los observó intentando adelantar a dos perros grandes.

Uno de los perros grandes se abalanzó repentinamente sobre la cachorra Penny, y la mujer que sujetaba la correa perdió el control al parecer. Asimismo, se oía a la gente gritar pidiendo ayuda mientras intentaban ayudar a la chihuahua, quien estaba atrapada en las fauces del agresivo pitbull. Frente a esta trágica escena, varias personas se lanzaron para rescatar a la pequeña mascota.

Los dueños de la chihuahua quieren que los pitbulls involucrados en el ataque sean retirados de la calle, pero no quieren que sean sacrificados. Foto: Freepik

"Otro desconocido se abalanzó sobre uno de los perros e intentó sujetarlo boca abajo, y por suerte encontré un bastón", indicó Allen. "Le di varios golpes al perro en la cabeza hasta que empezó a abrir la boca lo suficiente como para que pudiera meterle el bastón y, en cierto modo, forzarle la mandíbula", esto hizo que la pequeña mascota cayera.

Además, un tercer video, grabado por un transeúnte desde otro ángulo, muestra a un hombre que parecía ser el otro dueño de los pitbulls. Supuestamente, en el video se ve a ese hombre arrastrando a otra persona por el cabello hacia la calle, un acto que la dueña de Penny espera que resulte en una acusación de agresión. "Si no hubiera habido tanta gente que intervino para salvarla, [Penny] habría muerto. Definitivamente, habría muerto", indicó.

Residentes de Nueva York exigen tener leyes más estrictas

La cachorra ya se encuentra recuperándose de sus heridas, según el veterinario. Los dueños de la chihuahua quieren que los pitbulls involucrados en el ataque sean retirados de la calle, pero no quieren que sean sacrificados. "No es la raza, sino estos perros y sus dueños. El problema son las personas. No es el perro", dijo uno de los dueños.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal (ASPCA) y los Centros de Cuidado Animal de la Ciudad de Nueva York indicaron que la ley no les permite intervenir cuando un perro ataca a otro perro, solo si un perro ataca a un humano, o viceversa. Gale Brewer, la concejal de la Ciudad de Nueva York, dijo que propondrá una nueva legislación para cambiar eso.