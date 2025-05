¿Gobierno de Trump analiza un reality show para que inmigrantes accedan a la ciudadanía en EE.UU? Esto es lo que se sabe

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) está tomando en consideración participar en un programa de televisión en el que inmigrantes tendrían que superar una serie de desafíos inspirados en tradiciones y costumbres estadounidenses, con el objetivo principal de obtener la ciudadanía. Aquí te contamos como se desarrollaría el reality show.

Gobierno de Donald Trump: ¿reality show para que inmigrantes accedan a la ciudadanía?

Esta idea fue presentada al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) por el productor Rob Worsoff, guionista nacido en Canadá y creador de Duck Dynasty en A&E. Worsoff describió el proyecto como una "celebración de lo que significa ser estadounidense". La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, indicó que la propuesta aún está siendo evaluada y que aún no ha sido aprobada pero tampoco rechazada por la agencia. Además, dejo en claro que la iniciativa aún no ha llegado a manos de la secretaria del DHS, Kristi Noem.

"En general, la propuesta apuntaba a destacar el privilegio que representa convertirse en ciudadano de los Estados Unidos", indicó la vocera. "Es importante revalorizar el sentido del deber cívico". Por su parte, el productor Worsoff, declaró al Wall Street Journal que la intención del programa no es castigar ni ridiculizar a los inmigrantes. "Esto no es Los juegos del hambre para inmigrantes", mencionó. "No se trata de ‘si perdés, te subimos a un barco y te sacamos del país’".

Algunos interpretan esta posibilidad como una trivialización de un proceso legal complejo y delicado, levantando polémica en redes sociales. El DHS asegura que está abierto a propuestas "fuera de lo común", en especial a aquellas que promuevan valores cívicos de Estados Unidos.

¿Cómo se desarrollará el reality show en Estados Unidos?

De acuerdo a una presentación del proyecto obtenida por el Daily Mail, cada episodio del programa incluiría un "desafío patrimonial", un "desafío de eliminación", una "asamblea vecinal" y una "votación final". Doce concursantes inmigrantes llegarían en barco a la isla Ellis y tendrían que recorrer Estados Unidos en un tren llamado "The American", nombre tentativo del programa, para conocer la historia del país.

En ese recorrido, los participantes van a competir en desafíos considerados emblemáticos de la identidad estadounidense, como buscar oro en San Francisco, hacer equilibrio sobre troncos en Wisconsin o ensamblar el chasis de un Ford Modelo T en Detroit, de acuerdo a la información de Daily Mail.

El episodio final mostraría a un "ganador" prestando juramento como ciudadano de Estados Unidos en las escalinatas del Capitolio, en Washington. Esta propuesta también sugiere a actores como Sofía Vergara, Ryan Reynolds o Mila Kunis como posibles presentadores del programa, ya que son ciudadanos naturalizados de Estados Unidos.