De acuerdo con The Swiss Voice in the World, un hombre y su hijo en Utah están enfrentando serios cargos por su supuesta conexión con el Cártel de Jalisco Nueva Generación en un caso relacionado con el contrabando de petróleo crudo desde México hacia Estados Unidos.

James Lael Jensen, de 68 años, y su hijo Maxwell Sterling Jensen, de 25, fueron acusados de conspirar para apoyar a una organización terrorista reconocida por el gobierno estadounidense. La investigación, liderada por el ICE, reveló una red criminal compleja que se dedicaba a introducir petróleo de manera ilegal.

ICE acusa a padre e hijo por vínculos con cártel mexicano y contrabando de petróleo

Las autoridades informaron que los Jensen, a través de su empresa Arroyo Terminals en Texas, estaban involucrados en lavado de dinero y violaciones aduaneras.

Una investigación conjunta del ICE, DEA, FBI y otras agencias reveló que la empresa introdujo cerca de 2.881 cargamentos ilegales de petróleo crudo a Estados Unidos. Además, los Jensen ocultaron ganancias del contrabando de drogas del CJNG y ayudaron a ingresar este recurso estratégico.

Incautaciones y consecuencias legales en Estados Unidos

Según The Swiss Voice in the World, en el primer allanamiento, las autoridades confiscaron cuatro barcazas cisterna con petróleo crudo y tres camiones cisterna pertenecientes a la empresa de los Jensen.

William Kimbell, director interino de la DEA en Houston, señaló que esta investigación de narcotráfico descubrió una operación criminal compleja que genera millones de dólares y financia en gran medida a los cárteles de droga en México.

Sanciones legales y repercusiones económicas

Las acusaciones de conspiración para proporcionar apoyo material y de lavado de dinero podrían resultar en condenas de hasta 20 años de prisión. Además, si se les declara culpables de contrabando de mercancías a EE. UU. mediante declaraciones falsas, podrían enfrentar penas adicionales de hasta 10 años. James Jensen, en particular, enfrenta un cargo especial de lavado de dinero que podría añadir 10 años más a su condena.

La acusación también incluye un aviso de que el gobierno de Estados Unidos buscará una sentencia de US$300 millones en caso de condena, lo que subraya la gravedad de los delitos cometidos por los Jensen.