Ayuda para los inmigrantes ilegales: esta aplicación móvil les permitirá rastrear a los agentes de ICE en tiempo real

Creada por Joshua Aaron, ICEBlock permite que los inmigrantes reciban alertas sobre avistamientos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas en su área. Esta aplicación fue lanzada a principios de abril, cuando Donald Trump reforzó su ofensiva contra la inmigración. Ahora, con políticas migratorias cada vez más intensas, el uso de la herramienta digital es cada vez mayor. En esta nota te comentamos más al respecto.

ICEBlock: la aplicación que ayuda a rastrear los movimientos de ICE

Según CNN, ICEBlock cuenta actualmente con más de 20.000 usuarios. Gran parte de ellos se encuentran en Los Ángeles, donde se han llevado a cabo diversos intentos de deportación. Al respecto, Aaron explica que cuando vio lo que estaba sucediendo, quiso "hacer algo para contraatacar", alegando que lo que sucede en Estados Unidos le recuerda a la Alemania nazi.

Siendo así, esta herramienta digital funciona como un sistema de alerta temprana para los usuarios cuando ICE está cerca. Los inmigrantes pueden agregar un pin en un mapa, indicando dónde vieron a los agentes, qué ropa usaban, etc. Gracias a estas notas, otros usuarios recibirán el mensaje y podrán estar al tanto.

Aun así, es indispensable aclarar que Aaron no desea que el uso de esta aplicación interfiera con las fuerzas del orden federales. "Tengan en cuenta que esta aplicación se utiliza únicamente con fines informativos y de notificación. No debe utilizarse para incitar a la violencia ni interferir con las fuerzas del orden", comunicó.

Asimismo, Aaron explica que ICEBlock no recopila datos personales y que, por el momento, solo está disponible en iOS. Asimismo, se asegura de garantizar las protecciones de privacidad de todo el que la use. No obstante, no tiene forma de respaldar la exactitud de los informes enviados a modo de alerta. Solo se implementaron medidas de seguridad para evitar avistamientos falsos.

¿Qué dijo ICE sobre la aplicación ICEBlock?

A pesar de que CNN le pidió que dé su punto de vista sobre esta herramienta tecnológica, ICE no realizó comentarios al respecto de inmediato sino hasta el lunes. El director interino de ICE, Todd Lyons, emitió un comunicado criticando la aplicación por "poner en la mira a los agentes federales" porque se enfrentan a un aumento en agresiones policiales gracias a la implementación de ICEBlock.