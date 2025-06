Tragedia en cárceles de ICE: esta es la razón por la que aumentan las muertes de inmigrantes, según abogados de inmigración

Tras la muerte de un canadiense en las instalaciones de ICE, falleció un cubano de 75 años la semana pasada, siendo esta la decimotercera muerte en las cárceles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La razón, según abogados de inmigración, se centra en el deterioro de las condiciones de las prisiones en un sistema migratorio ya sobrecargado. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te comentamos.

Inmigrantes mueren en centros de detención de ICE

Según The Guardian, entre las muertes más recientes se encuentra la de Johnny Noviello, canadiense de 49 años encontrado inconsciente el 23 de junio en una prisión migratoria de Miami. Otro es Jesús Molina-Veya, de 45 años, fallecido el 7 de junio en un centro de detención de ICE en Atlanta.

Ambas muertes continúan en investigación. En el caso de Noviello, el gobierno de Canadá ha presionado a ICE con el fin de obtener información sobre lo ocurrido. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá dio a conocer sus más sinceras condolencias a la familia del inmigrante.

¿Qué se sabe del sistema migratorio de Estados Unidos y las instalaciones de ICE?

Los críticos afirman que el sistema migratorio estadounidense se está desmoronando como consecuencia de la presión que tiene ICE por detener a 3.000 inmigrantes al día. Solo a mediados de junio, más de 56.000 migrantes estaban detenidos en centros de migración, superando la capacidad máxima de las cárceles.

"Estas son las peores condiciones que he visto en mis 20 años de carrera", declaró Paul Chavez, director de litigio y defensa de Americans for Immigrant Justicia, en conversaciones con New York Times. "Las condiciones nunca fueron excelentes, pero ahora esto es horrendo". No obstante, a expensas del elevado número de muertes y las drásticas situaciones que experimentan los inmigrantes en los centros de detención, la aplicación de la ley migratoria sigue siendo una prioridad para el gobierno. Esta ha representado dos tercios del gasto federal.