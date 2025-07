Tensa situación en Florida, EE. UU. Según reportes de medios internacionales e información directa del periodista Ernesto Morales en su cuenta de Facebook, una ciudadana cubana fue arrestada en Tampa, esto luego de ser señalada por el robo en un local de Walmart. La noticia no pasó desapercibida por los hechos ocurridos en el establecimiento, pero también por la reacción de la mujer. ¿Qué sucedió? AQUÍ los detalles.

Walmart: la desgarradora escena que protagonizó mujer tras ser arrestada por robo

A través de un video difundido por el comunicador Morales, mediante redes sociales, se pudo ver cómo se llevó a cabo el arresto de una joven cubana en las afueras de un reconocido supermercado estadounidense. La mujer fue detenida por un oficial mientras intentaba salir con un bolso repleto de productos robados, cuyo valor se estima en cerca de mil dólares.

La situación se tornó tensa cuando, visiblemente angustiada, la joven suplicó a la Policía en inglés tras ser evidenciada: "Help me, please. Help me".

Morales no dudó en dar sus comentarios al respecto, cuestionando cómo la joven se vio envuelta en esta polémica en un país al que, al parecer, recién había llegado. "Más de 800 dólares robados en productos cosméticos. Are you kidding me?", enfatizó, resaltando la naturaleza del robo.

Asimismo, cuestionó que no se tratara de artículos de primera necesidad, como alimentos o medicinas, lo que, aunque no justificaría el delito, podría resultar más comprensible. "Cientos de dólares robados en cosméticos es alucinante", agregó.

Durante su arresto y en modo de defenderse ante la exposición, la mujer mencionó que necesitaba enviar ayuda a su madre en Cuba y que su esposo había estado durmiendo en la calle.

Situación generó debate en redes sociales

Este contexto no pasó por alto y generó una mezcla de compasión y críticas en las plataformas digitales. Muchos usuarios señalaron que, al hablar inglés, la mujer podría haber accedido a un empleo con mayor facilidad.

No obstante, comentarios como "No era comida. Así que no fue por hambre" y "Qué vergüenza, con la cantidad de oportunidades que nos ofrece este gran país", reflejaron la indignación de otros internautas.