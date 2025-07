Kamala Harris volvió a ser sujeto de debate en Estados Unidos como consecuencia de un reciente anuncio relacionado con su posible candidatura al gobierno de California. Este miércoles 30 de julio, la vicepresidenta comentó que no se postulará, dando posibilidad a que candidatos como Xavier Becerra, Antonio Villaraigosa y Katie Porter puedan intentar liderar el estado. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te comentamos.

Kamala Harris no será gobernadora de California

"Por ahora, mi liderazgo y mi servicio público no se centran en cargos electos", estableció Harris en un comunicado, finalizando las especulaciones ligadas a su posición como cabeza del estado de California. Estas empezaron cuando la vicepresidenta perdió las elecciones 2024 ante Donald Trump.

Cabe mencionar que esta decisión no descarta una futura candidatura a un cargo público, incluyendo una tercera postulación a la Casa Blanca. Esta afirmación se justifica después de que Harris asegurara que esperaba "volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir demócratas en todo el país que lucharán sin miedo".

La carrera política de Kamala Harris en Estados Unidos

Según The Guardian, Harris había mantenido un perfil bajo desde que regresó a Los Ángeles tras las elecciones presidenciales. Permaneció oculta mientras las protestas de los inmigrantes se llevaban a cabo en la ciudad, volviendo al ojo público una vez que Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional.

Dicha acción podría ser considerada como selectiva, eligiendo minuciosamente contra qué planes de Trump estar en contra, al igual que las siguientes. Por medio de un discurso contundente, Harris también habría advertido que Estados Unidos estaba presenciando un "abandono total de los más altos ideales estadounidenses". En la misma línea, este 30 de julio comentó que el pueblo debe "usar el poder para luchar por la libertad, las oportunidades, la justicia y la dignidad de todos".

Dicha postura ha sido elogiada por Antonio Villaraigosa, ex alcalde demócrata de Los Ángeles, el cual aseguró que "refleja su continuo compromiso de servir en los niveles más altos del gobierno". No obstante, los republicanos no opinan lo mismo. "La carrera política de Kamala Harris terminó gracias al presidente Trump", dijo Kollin Crompton, portavoz de la Asociación de Gobernadores Republicanos, agregando que "los estadounidenses de todo el país pueden suspirar aliviados de que ya no tendrán que ver ni escuchar a Kamala Harris".