Ojo, inmigrantes en California | Este es el nuevo plan de ICE contra indocumentados que atemoriza con millonaria inversión
El anuncio de ICE ha causado preocupación en la comunidad latina de California, generando protestas y temores sobre sus efectos sociales.
Las autoridades federales tienen previsto abrir el centro de detención de inmigrantes más grande de California en una antigua prisión estatal ubicada en un pueblo desértico del condado de Kern, al sureste de Bakersfield. La prisión privada ya ha colocado un nuevo letrero con el nombre "Centro de Procesamiento de Inmigración de la Ciudad de California", según reportó The Bakersfield Californian.
¿Cuál es el nuevo plan de ICE contra inmigrantes indocumentados que genera temor en California?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó gran preocupación en California tras anunciar la apertura de un nuevo centro de detención para inmigrantes en el condado de Kern. Este centro tendrá una capacidad de hasta 2.500 personas y refleja un cambio importante en la política migratoria del estado, en un momento especialmente crítico para la comunidad latina.
La instalación, que se ubicará en una antigua cárcel estatal, representa un esfuerzo por parte de ICE para expandir su infraestructura de detención. Con un contrato de US$10 millones firmado con la empresa CoreCivic, conocida por su gestión de prisiones privadas, este nuevo centro se convierte en el más grande de California, lo que ha reavivado temores en comunidades ya afectadas por políticas migratorias agresivas.
Un contrato millonario que reaviva temores antiguos
La remodelación de la antigua cárcel estatal, cerrada en marzo de 2024, no solo ampliará la capacidad de ICE, sino que también posicionará al condado de Kern como un punto focal en la detención de inmigrantes en el país. Con la adición de este nuevo centro, el condado contará con tres instalaciones de detención, lo que ha generado una fuerte oposición por parte de activistas que ven en esto una amenaza directa a la comunidad.
La Red de Respuesta Rápida del Condado de Kern se ha opuesto fuertemente al proyecto, pidiendo a las autoridades que prioricen el bienestar comunitario sobre la expansión de la infraestructura de detención. Existe preocupación de que el nuevo centro aumente la represión y el miedo en las comunidades inmigrantes.
¿Qué opina la comunidad de California sobre el nuevo centro de detención?
Desde que se anunció el plan, las reacciones han sido inmediatas. Organizaciones comunitarias han convocado manifestaciones y han hecho llamados a la acción para frenar la construcción del centro.
Durante una reciente rueda de prensa, Hernández subrayó que "la detención migratoria alimenta más represión, desgarra familias y desestabiliza comunidades". Este sentimiento resuena en muchas voces dentro de la comunidad, que clama por un cambio en la política migratoria.
¿Cuánto tiempo permanecen los inmigrantes en los centros de detención de ICE?
El tiempo que un inmigrante puede permanecer en un centro de detención de ICE varía considerablemente.
- La duración promedio de la detención varía entre 2 y 3 meses, aunque algunos informes indican que puede ser de 55 días o más.
- La variabilidad en la duración se debe a múltiples factores, lo que hace que cada caso sea único.
- Algunos detenidos son liberados en pocos días o semanas.
- Otros detenidos pueden pasar meses o incluso años en detención.
- Aquellos con órdenes de deportación final pueden ser retenidos hasta por 180 días mientras ICE organiza su salida.
- Si la deportación no es posible, los detenidos pueden ser liberados bajo supervisión, lo que genera incertidumbre adicional.
