Ojo, inmigrantes: estos lugares de California dejarán de ser gratis a partir de diciembre de 2025

En California existen diversos lugares donde residentes locales y turistas disfrutan en compañía de familiares o amigos, mientras que otros los visitan para conocer más sobre los atractivos turísticos del estado. Sin embargo, se dio a conocer que aquellos sitios que antes eran de acceso libre y gratuito comenzarán a tener un costo.

De ser gratuito a ser pagado

Desde diciembre de 2025, el Pase para Parques de Bibliotecas, que permitía estacionar gratis en playas y reservas naturales, dejará de estar disponible en todo California. La medida se debe a un acuerdo presupuestal para el periodo 2025-2026 que elimina 6,75 millones de dólares destinados a financiarlo. Este beneficio podía utilizarse de diferentes maneras.

Este pase permitía acceder a ciertos lugares sin pagar un dólar. Foto: Librería Pública de San José

Este pase estaba disponible para los titulares de tarjetas de biblioteca y permitía solicitar permisos de uso rutinario para vehículos en sucursales locales, otorgando acceso gratuito a más de 200 parques y playas estatales. Sin este documento, la tarifa habitual oscila entre 10 y 25 dólares. En el caso de San Diego, incluía sitios destacados como la Reserva Natural Estatal Torrey Pines, el Desierto de Anza-Borrego y playas populares como Silver Strand, Cardiff, San Elijo y Carlsbad.

Se creó en 2021 junto con otros dos proyectos: el California State Park Adventure Pass y el Golden Bear Pass. El primero estaba dirigido a estudiantes de cuarto grado y el segundo a familias de bajos ingresos. La diferencia es que ambos contaban con inversión permanente, algo de lo que el Pase para Parques de Bibliotecas no disponía.

Lugares de libre acceso en California

En el estado de California, bajo la administración de Gavin Newsom, aún existen lugares que se pueden visitar de manera libre y gratuita. Entre ellos se encuentran museos y atracciones como The Broad en Los Ángeles, el Getty Center y el Observatorio Griffith. También se ofrecen caminatas por sitios históricos, como el Paseo de la Fama de Hollywood o el barrio de Chinatown.