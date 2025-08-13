0
Redadas de ICE en Los Ángeles dejó varios detenidos: uno de ellos no es latinoamericano

Un operativo migratorio en una ciudad de California resultó en la detención de varias personas, incluida una con residencia permanente.

Miguel Reyes
Agentes migratorios acudieron a un lavado de autos en Los Ángeles y capturaron a ocho personas.
Agentes migratorios acudieron a un lavado de autos en Los Ángeles y capturaron a ocho personas.
Los operativos de los agentes federales contra inmigrantes continúan. En su intento de capturar y deportar a extranjeros, se acercaron a un negocio en un distrito de Los Ángeles y detuvieron a varias personas. La controversia surge porque uno de ellos tenía los documentos en regla y era ciudadano de Estados Unidos.

Detuvieron a un ciudadano estadounidense

En una intervención migratoria en un local de lavado de autos ubicado en Culver City, Los Ángeles, los agentes capturaron a ocho personas la tarde del martes 12 de agosto. Un familiar de uno de los detenidos, llamado Raúl, relató lo sucedido: "Llegaron por todos lados, nos taparon todas las salidas. Llegaron en carros particulares".

El incidente ocurrió en Handy J Car Wash, ubicado en 12681 Washington Boulevard. Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encabezaron el operativo, y testigos señalaron que uno de los detenidos era ciudadano estadounidense. Además, relataron que los oficiales ingresaron con máscaras en el rostro, y Raúl denunció que su hermano, de 60 años, recibió un golpe en la cabeza y fue derribado al suelo.

Las acciones del personal federal fueron grabadas por algunos clientes con sus teléfonos celulares mientras los agentes gritaban que mostraran sus identificaciones. Uno de ellos mostró su placa, lo que sorprendió a los presentes por el comportamiento del CBP. Incluso, una mujer lloró al presenciar cómo uno de los empleados era arrestado.

California está en contra de las redadas

Recientemente, se observó cómo la población de Los Ángeles salió a las calles a protestar contra las políticas migratorias de Donald Trump. California es una de las regiones con mayor número de residentes extranjeros, por lo que numerosos colectivos y organizaciones defensoras han expresado su rechazo ante las nuevas órdenes del expresidente.

