Inmigrantes en alerta: ICE realizó un primer operativo cerca de una escuela en este estado que prohíbe ciudades santuario
En zonas con alta población migrante, la presencia de agentes de ICE cerca de escuelas puede intimidar a las familias y hacer que no envíen a sus hijos a clases.
La comunidad hispana del sur de Phoenix está alarmada tras la difusión de un video que muestra lo que podrían ser arrestos de padres frente a una escuela del distrito Roosevelt. En las imágenes, captadas a plena luz del día, se ve a un hombre con chaleco antibalas, identificado por algunos como un agente de inmigración, que aparentemente acompaña a un niño hacia la escuela, situación que ha generado preocupación entre vecinos y familias.
PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
Denuncian que agentes de ICE presuntamente realizan arrestos cerca de una escuela en Phoenix, Arizona
La tranquilidad en una comunidad del sur de Phoenix, Arizona, se vio alterada recientemente cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron un operativo a pocos metros de una escuela del distrito Roosevelt. El operativo culminó con la detención de dos hombres, lo que ha generado inquietud entre padres, madres y personal escolar debido a la proximidad con los menores, informó Telemundo.
Aunque la intervención no ocurrió dentro del campus escolar, testigos indicaron que uno de los agentes acompañó a un menor hasta la puerta de la escuela, según reportó The Arizona Republic.
El Distrito Escolar Roosevelt aclaró que no se han registrado agentes de ICE en ninguno de sus campus. Además, afirmaron que no han recibido notificaciones ni solicitudes por parte de las agencias de inmigración, buscando tranquilizar a padres y estudiantes ante los rumores recientes.
Políticas del Distrito Escolar Roosevelt para la protección de los estudiantes
La relevancia del caso aumenta debido a que, en febrero de 2025, la junta directiva del distrito Roosevelt aprobó una política destinada a mantener las escuelas como espacios seguros e inclusivos para todos los estudiantes y sus familias. Entre las medidas establecidas, se prohíbe que ICE realice acciones de cumplimiento migratorio dentro de los campus sin una orden judicial o un documento legal que lo autorice, destacó Telemundo.
Prioridad en la seguridad de los estudiantes
El distrito escolar ha reafirmado que la seguridad de los estudiantes es su máxima prioridad. Además, recordó a las familias que cuentan con canales de comunicación para reportar cualquier situación que consideren preocupante, reforzando así la confianza y protección en la comunidad escolar.
