Clima de hoy en Baltimore: pronóstico para el 20 de agosto, vía NWS

Este miércoles 20 de agosto, el pronóstico del clima en Baltimore, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Maryland o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Baltimore: Pronóstico oficial del NWS para este miércoles, 20 de agosto de 2025

El miércoles 20 de agosto, los habitantes de Baltimore amanecerán con una temperatura de aproximadamente 20 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 20 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 31 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 8.05 kilométros por hora a Este durante el día.

Por la noche, el clima en Baltimore será de alrededor de 31 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: patchy drizzle durante el día, y por la noche, patchy drizzle then slight chance showers and thunderstorms.

