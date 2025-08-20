Donald Trump sobre los museos de Washington D.C.: "El Smithsonian está..."

Donald Trump busca que todas las instituciones públicas y privadas de los distintos sectores se alineen con sus políticas e ideas para, según afirma, recuperar al país de las malas decisiones tomadas por administraciones anteriores. En ese marco, pretende modificar lo que se exhibe en los museos de Washington, alegando que actualmente se resalta lo negativo de Estados Unidos.

Crítica de Trump a los centros de cultura e historia

"Los museos en todo Washington, pero en todo el país son, esencialmente, el último segmento restante de 'WOKE'", publicó el presidente en su cuenta de Truth Social. Desde el martes 18 de agosto de 2025 anunció su intención de intervenir en los diferentes museos de Washington para que se enfoquen en las ideas del gobierno de turno.

Esto se llevará a cabo a través de sus abogados, quienes investigarán el contenido de estos espacios de historia y cultura. Así lo afirmó en su publicación: "No vamos a permitir que esto suceda, y he dado instrucciones a mis abogados para que revisen los museos y comiencen exactamente el mismo proceso que se ha realizado con los colegios y universidades, donde se ha logrado un progreso tremendo".

La medida surge después de que el jefe de Estado anunciara una revisión detallada y sin precedentes del Instituto Smithsonian, encargado de administrar los principales museos públicos del país: "El Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es cuán horrible es nuestro país, cuán mala fue la esclavitud y cuán infructuosos han sido los oprimidos: nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez, nada sobre el futuro".

Estos intentos de modificar los contenidos vienen de meses atrás. El 27 de marzo, el líder de la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva titulada "Restaurando la verdad y la cordura en la historia estadounidense", mediante la cual encargó al vicepresidente J. D. Vance retirar cualquier ideología inapropiada, divisiva o contraria a la nación americana de todos los espacios.

Museos que serán revisados

Ocho centros culturales están en la mira del gobierno de Estados Unidos. Se trata del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, el Museo Nacional de Historia Americana, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional del Indio Americano, el Museo de Arte Americano del Smithsonian, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, la Galería Nacional de Retratos, así como el Museo Hirshhorn y su Jardín de Esculturas.