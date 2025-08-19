Donald Trump recibió a Zelenski y se pronunció acerca de la solución para la guerra en Ucrania: "En una o dos semanas"

Según la Agencia EFE, el presidente de EE. UU., Donald Trump, informó este lunes que en aproximadamente una o dos semanas será posible saber si realmente existe una oportunidad para alcanzar la paz en Ucrania. Durante un encuentro en la Casa Blanca, donde estuvo acompañado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y otros líderes internacionales, Trump indicó que pronto se podrá confirmar si Kiev y Moscú iniciarán negociaciones para resolver el conflicto.

¿Cuál es la postura de Donald Trump sobre las negociaciones con Rusia?

"Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben", afirmó Trump, subrayando su compromiso con encontrar una solución que evite más pérdidas humanas. El presidente destacó que, aunque no hay certezas, un posible acuerdo podría salvar miles de vidas cada semana.

Recientemente, Trump había dado un plazo de 10 a 12 días al presidente ruso Vladímir Putin para que demostrara su interés en la paz, amenazando con sanciones económicas a Moscú y a terceros países que mantengan comercio con Rusia. Sin embargo, estas sanciones aún no se han implementado.

Después de la reunión entre Trump y Volodímir Zelenski, el presidente de Estados Unidos afirmó que tanto Putin como Zelenski tienen la voluntad de buscar una solución pacífica al conflicto.

Reunión entre Putin y Zelenski toma forma tras diálogo con Trump

Durante su encuentro con Putin en Alaska hace pocos días, Donald Trump informó que el mandatario ruso estaría dispuesto a considerar un intercambio de territorios en Ucrania, incluyendo regiones como Donetsk y Lugansk. Aunque esta idea es rechazada firmemente por Kiev y es considerada inconstitucional según la ley ucraniana, Trump resaltó la importancia de debatirla para avanzar en la negociación.

Además, enfatizó que Vladímir Putin acepta ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, con respaldo militar de Estados Unidos y Europa para evitar futuras agresiones.

Finalmente, Donald Trump adelantó que, si el diálogo avanza, se celebrará una tercera reunión trilateral con Putin y Zelenski. En Truth Social, Trump confirmó que ya contactó a Putin para iniciar los preparativos del encuentro.