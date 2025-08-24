Confirmado | Donald Trump impone nuevo filtro en USCIS para solicitudes de inmigrantes en Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump implementó una nueva política en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que permitirá evaluar supuestas actitudes "antiamericanas" de los solicitantes como criterio para denegar beneficios migratorios clave.

Donald Trump impone nuevo filtro en USCIS para las solicitudes de beneficios migratorios en Estados Unidos

Según un comunicado emitido el martes, USCIS actualizará sus criterios de revisión, tomando en cuenta la presencia de ideologías o actividades consideradas "antiamericanas". La medida afecta solicitudes de residencia permanente, permisos de trabajo y ciudadanía, y refuerza las políticas existentes contra actividades antisemitas.

Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, señaló: "Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas. La agencia aplicará procedimientos rigurosos para identificar estas conductas".

USCIS considerará posibles actitudes "antiamericanas" de extranjeros.

¿Qué se considera conducta "antiamericana"?

Aunque el comunicado de USCIS no define con exactitud lo que constituye una postura "antiamericana", la agencia indicó que se evaluarán casos en los que el solicitante haya apoyado, promovido o defendido a organizaciones o grupos terroristas, así como cualquier actividad relacionada con ideologías o terrorismo antisemita.

USCIS enfatizó que el análisis será discrecional, otorgando a los funcionarios amplio margen de interpretación. La medida entra en vigor de inmediato y aplicará tanto a solicitudes nuevas como pendientes desde el 19 de agosto.

Nueva era en USCIS bajo la dirección de Joseph B. Edlow.

La actualización forma parte de los cambios promovidos por Joseph B. Edlow, quien asumió la jefatura de USCIS el 15 de julio bajo la propuesta de Trump. Edlow ha prometido una "nueva era" de estricta supervisión migratoria, en línea con las políticas de seguridad nacional impulsadas por la administración republicana.

Recientemente, la agencia también endureció la evaluación de la buena conducta moral (GMC) en los procesos de naturalización, considerando factores como logros personales, estabilidad laboral y contribuciones al país.