Tragedia cerca a Walmart: autobús DART se incendia cerca de tienda en Altoona y esta es la situación de los pasajeros
Autobús DART se incendió en Altoona, cerca de tienda de Walmart. ¿Qué pasó con los pasajeros y el conductor? AQUÍ lo que se sabe.
Recientemente, la prensa internacional informó que un autobús de Des Moines Area Rapid Transit (DART) se incendió mientras transportaba pasajeros en Altoona, Pensilvania, Estados Unidos. Tras lo sucedido, las autoridades revelaron la situación de los pasajeros y cómo se llevó a cabo este hecho, el cual se registró cerca de una tienda Walmart. En esta nota, más información.
Autobús DART se incendia cerca de Walmart en Altoona y esta es la situación de los pasajeros
'Kcci' y otros medios difundieron lo sucedido con un autobús DART, que, este lunes 25 de agosto por la tarde, sufrió un incendio mientras transportaba pasajeros en Altoona.
Según los reportes, el conductor del vehículo había detectado el humo en la parte trasera y, actuando con rapidez, se detuvo en el estacionamiento de un Walmart para evacuar a todos los ocupantes.
Afortunadamente, no se reportaron heridos. Asimismo, los cuerpos de bomberos de Altoona y Des Moines respondieron de inmediato para controlar el fuego, que se originó en el motor del autobús. No obstante, no se conoce más información al respecto.
¿Qué es Walmart y por qué es muy popular en Estados Unidos?
Por otro lado, es importante saber que Walmart, es una destacada corporación multinacional estadounidense, la cual está especializada en la operación de cadenas de tiendas de descuento, supermercados e hipermercados.
Su fundación se dio en 1962 por Sam Walton, con sede en Bentonville, Arkansas. La empresa es conocida como la mayor minorista a nivel global y resalta por su estrategia de precios bajos y su extensa gama de productos.
