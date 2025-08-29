Se confirmó la peor noticia | inmigrantes en EE. UU. dejarán de recibir paquetes enviados por familiares o comprados en línea

Millones de mexicanos e inmigrantes de diversas nacionalidades que viven en Estados Unidos enfrentarán un cambio importante: dejarán de recibir los paquetes enviados por sus familiares desde México, así como las compras hechas en línea. Correos de México, junto con más de 25 países que han tomado medidas similares, anunció la suspensión temporal del envío de correspondencia y paquetes hacia USA, según informó la Unión Postal Universal (UPU).

Esto responde a la orden ejecutiva 14.324 firmada por el presidente Donald Trump, que eliminó la entrada libre de impuestos para los llamados "minimis", paquetes con valor menor a 800 dólares. La medida entró en vigor el 27 de agosto de 2025, afectando directamente a quienes dependían de estos envíos para recibir productos de menor costo.

¿Por qué México y más de 20 países suspendieron el envío de paquetes a Estados Unidos?

Desde el 29 de agosto, cualquier paquete que llegue a Estados Unidos desde el extranjero estará sujeto a impuestos aduanales, sin importar su valor. Antes, los paquetes con un valor menor a 800 dólares entraban sin pagar aranceles, pero esta exención fue eliminada.

Ahora, Estados Unidos aplicará tasas iguales a las de otras importaciones, como 25% para productos mexicanos no cubiertos por tratados comerciales, o hasta 50% para mercancía proveniente de países como India. Esta medida forma parte de una estrategia proteccionista para favorecer la producción local y reducir el déficit comercial, en línea con la política 'America First' impulsada por la administración Trump.

México no es el primer país en suspender los envíos de paquetes a Estados Unidos.

Por esta razón, Correos de México, junto con Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, España, Japón, Letonia, Lituania, Reino Unido y Nueva Zelanda, ha decidido suspender de manera temporal el envío de correspondencia hacia Estados Unidos, su vecino del norte.

Impacto global y respuestas ante la suspensión temporal del envío de paquetes a Estados Unidos

México no es el único país afectado por esta medida: al menos 25 naciones, entre ellas Alemania, Canadá, Francia, Japón y Australia, han suspendido temporalmente sus envíos a EE. UU. Además, la mayoría de los servicios postales y empresas privadas, como DHL, no están preparadas para gestionar la revisión y cobro de impuestos en millones de paquetes.

Por ello, las autoridades mexicanas mantienen negociaciones con Estados Unidos y organismos internacionales para definir cómo se cobrará este impuesto y cómo se reactivarán los envíos. Mientras no haya claridad sobre quién cobrará, cómo se pagará y qué documentación será necesaria, la suspensión continuará para evitar problemas legales y logísticos.