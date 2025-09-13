Atención, inmigrantes indocumentados: así es como las ventas en los negocios latinos de Chicago cayeron drásticamente por ICE

Las ventas en los negocios latinos del barrio La Villita en Chicago han bajado mucho últimamente. Esto ocurre porque tanto clientes como empleados tienen miedo de que puedan haber operativos migratorios en la zona, según cuentan los líderes comunitarios y los dueños de los negocios.

Ventas en negocios latinos de Chicago caen por temor a redadas de ICE

Michael Rodríguez, concejal del distrito 22, comenta a Noticias Telemundo que algunas tiendas están perdiendo hasta un 60 % de sus ventas en comparación con periodos anteriores. Una empleada de una tienda de ropa relata que, en días enteros, apenas pasan dos personas por el local, lo que pone en peligro la continuidad del negocio.

Y es que la comunidad inmigrante vive con temor ante la posible llegada de agentes federales y redadas, lo que hace que menos personas se animen a visitar los negocios latinos. Además, este miedo también afecta a muchos trabajadores, quienes a veces no se sienten seguros para acudir a sus lugares de trabajo.

¿Por qué hay tantos latinos en Chicago?

La gran presencia de población latina en Chicago se explica por una combinación de razones históricas, económicas y sociales: