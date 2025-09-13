- Hoy:
Atención, inmigrantes indocumentados: así es como las ventas en los negocios latinos de Chicago cayeron drásticamente por ICE
Muchos negocios en Chicago con clientela latina enfrentan dificultades por la caída constante de sus ventas, poniendo en riesgo su sustento.
Las ventas en los negocios latinos del barrio La Villita en Chicago han bajado mucho últimamente. Esto ocurre porque tanto clientes como empleados tienen miedo de que puedan haber operativos migratorios en la zona, según cuentan los líderes comunitarios y los dueños de los negocios.
Ventas en negocios latinos de Chicago caen por temor a redadas de ICE
Michael Rodríguez, concejal del distrito 22, comenta a Noticias Telemundo que algunas tiendas están perdiendo hasta un 60 % de sus ventas en comparación con periodos anteriores. Una empleada de una tienda de ropa relata que, en días enteros, apenas pasan dos personas por el local, lo que pone en peligro la continuidad del negocio.
Y es que la comunidad inmigrante vive con temor ante la posible llegada de agentes federales y redadas, lo que hace que menos personas se animen a visitar los negocios latinos. Además, este miedo también afecta a muchos trabajadores, quienes a veces no se sienten seguros para acudir a sus lugares de trabajo.
¿Por qué hay tantos latinos en Chicago?
La gran presencia de población latina en Chicago se explica por una combinación de razones históricas, económicas y sociales:
- Demanda laboral: La necesidad constante de trabajadores, especialmente en empleos mal remunerados, atrajo a migrantes mexicanos, y más recientemente, a personas de Centroamérica y el Caribe.
- Redes comunitarias: Los primeros inmigrantes latinos formaron comunidades sólidas en barrios como Pilsen y La Villita, que siguen siendo espacios clave de apoyo, vivienda, negocios y pertenencia para los recién llegados.
- Activismo y organización: La tradición de activismo latino en Chicago ha facilitado la integración, gracias a organizaciones que apoyan a los migrantes en su adaptación y participación cívica.
- Políticas de ciudad santuario: Las medidas que limitan la colaboración con autoridades migratorias federales han hecho de Chicago un lugar más seguro y acogedor, incentivando la llegada y participación de inmigrantes indocumentados.
